أسوان تواصل زراعة 125 ألف شجرة ظل ومثمرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على ضرورة المتابعة الدقيقة لآلية زراعة الأشجار المخصصة للمحافظة، بإجمالى 125 ألف شجرة ظل ومثمرة طبقاً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربى.

وأشار محافظ أسوان، فى "تصريحات صحفية" إلى أن ذلك يأتى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة 100 مليون شجرة، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ليتم زراعة هذه الأشجار بكافة المدن والمراكز بما يساهم فى الحد من الأجواء الحارة أثناء فترة الصيف التى يتعرض لها المواطنين، بالإضافة إلى استخدامها كمصدات للرمال، ولترطيب الطقس العام، وهو الذى يتوازى مع الجهود المبذولة بتكثيف أعمال رفع الرمال من جوانب الطرق الرئيسية، مكلفاً اللجنة المشكلة بقرار المحافظ بإشراف من السكرتير العام المساعد، وعضوية رؤساء المراكز والمدن ومسئولى البيئة والحدائق والمكتب الفنى والمخازن، علاوة على المديريات الخدمية بالمرور الميدانى على كافة الأماكن والمواقع المستهدف زراعتها للاطمئنان على تنفيذ أعمال الزراعة بالجودة المطلوبة التى تساهم فى نمو هذه الأشجار بشكل مستقبلى على الوجه الأكمل.

وفى هذا الإطار قام العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد برفقه أعضاء بالمرور الميدانى على منظومة التشجير داخل نطاق مركز ومدينة أسوان حيث تم زراعة أكثر من 32 ألف شجرة من المستهدف، وجارى زراعة 1200 شجرة أخرى متبقية فى المشاتل الزراعية. موضحاً بأن اللجنة ستقوم أيضاً بالمرور الميدانى، على باقى المراكز والمدن للوقوف على أعمال التشجير للأشجار المختلفة والتى تضم 12 صنفا من فاكهة الجوافة والبرتقال واليوسفى والليمون والزيتون والرمان والنبق، بجانب الكافور والكازواريتا وكوتوكاريس وأكاسيا جاوكا وفرشة الزجاج من أجل تخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ولخلق اكتفاء ذاتى للمواطنين من المسطحات الخضراء.

من ناحية أخرى، وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان كان قد قام فرع ثقافة أسوان بتنظيم أمسية ثقافية بالمكتبة العامة بحى السلام بالعلاقى لمتضررى السيول من أجل إحياء الليالى الرمضانية الهادفة لإضفاء الأجواء الترفيهية والفكر التنويرى الإيجابى، مع خلق متنفس حيوى للمواطنين طوال شهر رمضان المعظم، وقد شهدت الفعاليات مشاركة من أدباء نادى الأدب، وفرقة الإنشاد الدينى، بحضور نجوى أحمد مدير عام الثقافة بأسوان والتى أشارت إلى أن الأمسية الثقافية أدارها الشاعر محمود محمد على، مقدمة شكرها لمديرة المكتبة عليه طلحة لما تم بذله من جهود عظيمة ومتميزة لإحياء دور الثقافة فى هذا المجتمع السكنى الجديد بحى السلام.

كما تضمنت الفعاليات تقديم فقرات واسكتشات مسرحية وألعاب، بجانب تنظيم فوازير للأطفال، بجانب تنظيم فقرات لإلقاء القصائد الشعرية الدينية والوطنية، فضلاً عن فقرات متنوعة للتواشيح والأناشيد الدينية.