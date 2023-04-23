توافد أهالى الشرقية على حديقة الأمل بالزقازيق لقضاء ثالث أيام العيد.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت حديقة نادي الأمل للعائلات ب مدينة الزقازيق ، إقبالا من المواطنين، خلال أيام العيد، فحرص المواطنون على قضاء عطلة العيد بالحديقة، وسط المساحات الخضراء، وتناول المشروبات المثلجة والساخنة والوجبات السريعة، كذلك استمتاع الأطفال بمدينة الألعاب.

وقال المهندس محمد جعفر مدير الحديقة لـ"اليوم السابع"، إن الحديقة مساحتها 2000 متر، تفتح أبوابها للمواطنين طوال أيام الأسبوع، لقضاء وقت ممتع، حيث يوجد أكثر من 20 لعبة للأطفال بينهم القطار الكهربائي والسيارات وغيرها، بالإضافة الي مساحات خضراء كما يوجد خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للمترددين والزائرين .

كانت أعلنت محافظة الشرقية، أن هذا مشروع نادي الأمل للعائلات، يأتي ضمن سلسلة من المشروعات الترفيهية والخدمية التي يتم إقامتها بمدينة الزقازيق والتي بدأت بتنفيذ مشروع الممشى السياحي بمراحله الثلاث أمام مديرية الري وأمام جامعة الزقازيق وأمام ديوان عام المحافظة، وإستكمالا لرؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بإقامة متنزهات جديدة للمواطنين لقضاء أوقات فراغهم وأجازات العيد.