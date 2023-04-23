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إقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق فى ثالث أيام العيد.. صور

الأحد، 23 أبريل 2023 09:18 م
إقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق فى ثالث أيام العيد.. صور إقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق
الشرقية - إيمان مهنى

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شهدت حديقة الطفولة بشارع الجلاء في مدينة الزقازيق، إقبالا من المواطنين، لقضاء عطلة ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وقال عبير السيد مدير الحديقة، إن الحديقة توافد عليها الأسر للاستمتاع بالألعاب المختلفة والمسرح منذ الصباح.

وأضافت أن سعر تذكرة دخول الحديقة 1.5جنية للفرد، وبها ما يقرب من 100 لعبة، بينها 20 لعبة مجانية مثل المرجيح بأنواعها، وأما الألعاب الأخري هي مقابل تذكرة بحسب نوع اللعبة، فيوجد بها القطار الكهربائي والسيارات التصادمية والغربال والفنجان، فضلا عن مسرح العرائس و الذي يقدم فقرات ترفيهية والأرجوز للأطفال .
وأشارت إلى أنه تم رفع الطوارئ منذ شهر رمضان ، حيث أجرت الصيانة الدورية لكل الألعاب ودورات المياه، كما تم دهان البلدورات للاستمتاع بالمساحات الخضراء والمراجيح، بالإضافة الي تكليف فرق صيانه للتواجد بجوار الألعاب للتعامل مع اي عطل .
 
اقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق (1)
اقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق (1)

اقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق (2)
اقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق (2)

اقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق (3)
اقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق (3)

اقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق (4)
اقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق (4)

اقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق (5)
اقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق (5)

اقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق (6)
اقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق (6)

اقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق (7)
اقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق (7)

اقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق (8)
اقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق (8)

اقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق (9)
اقبال على حديقة الطفولة بالزقازيق (9)

 


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