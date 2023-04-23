تموين الأقصر: حملات على المخابز والأسواق لمتابعة العمل بها خلال أيام العيد.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز البلدية المدعمة والمنافذ التموينية والمخابز السياحية والإفرنجية ببندر الأقصر ومحطة الخدمة، وذلك للتأكد من عمل المخابز في مواعيد عملها الرسمية، وضح المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز واستقرار الحالة التموينية بالمحافظة.

وفي هذا الصدد صرح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم تنظيم جولات مكوكية في مختلف إدارات التموين بالمحافظة، بمشاركة كل من المهندس جبريل بكري مدير عام إدارة التجارة الداخلية، وأيمن رمضان مدير إدارة بندر الأقصر، ومحمد خليل خليل مدير قسم الصيانة، وعبد العظيم النوبي مفتش تموين، فى أيام عيد الفطر المبارك، لمتابعة العمل داخل المخابز البلدية والمنافذ التموينية والمخابز السياحية والإفرنجية ببندر الأقصر ومحطة الخدمة، وذلك للتأكد من عمل المخابز في مواعيد عملها الرسمية.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه شملت الحملات والجولات متابعة الأسواق والمحلات التجارية، وذلك للتأكد من عمل المخابز في مواعيد عملها الرسمية، وضح المواد البترولية وأسطوانات البوتاجاز واستقرار الحالة التموينية بالمحافظة، بهدف التواصل مع المواطنين خلال أيام العيد، برعاية الدكتور على مصيلحى وزير التموين، وبإشراف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وكان قد أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، عن نجاح المديرية فى الرد على 3946 شكوى من المواطنين بنسبة 100% والتي تلقتها المديرية، حيث شملت البطاقات التموينية وإضافة المواليد وغيرها، حيث أنه منذ يناير 2011 وحتى مارس 2023 بلغ معدل إنجاز المديرية للشكاوى 100%، حيث تم الرد على إجمالي عدد 3946 شكوى مقدمة ببوابة منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة (رئاسة مجلس الوزراء)، والتى شملت 3636 شكوى فردية، و310 شكوى جماعية، وذلك بمعدل إنجاز قياس آداء 100 % والجهات الأخرى المختلفة خاصة بإيقاف بطاقات تموينية، وتلف بطاقة تموينية، وعدم إضافة زوجة وأبناء غير مستفيدين، وعدم الحصول على منحة الدعم الإستثنائي، وعدم إضافة مواليد، وارتفاع أسعار السلع وإدارة منشآت بدون ترخيص.



قيادات التموين خلال الحملات على المخابز بالعيد



متابعة العمل داخل المحلات والسوبر ماركت بالعيد



مراجعة العمل داخل المخابز البلدية بالعيد