تلقى التظلمات للحصول على 296 وحدة سكنية بـ4 مراكز فى كفر الشيخ عقب إجازة العيد

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد المهندس أحمد الشناوي، وكيل وزارة الإسكان في محافظة كفر الشيخ، أنه سيتم تلقى التظلمات من المواطنين للحصول على 296 وحدة سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين في مراكز بيلا والحامول وفوه ومطوبس، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة بعد غلق باب التقديم قبل إجازة العيد بعدة أيام.

وأضاف الشناوي، أن الوحدات السكنية التي تم الإعلان عنها في 4 مراكز، بمركز بيلا، قرية الجرايدة، ومتوفر به 71 وحدة سكنية، وبمركز الرياض، قرية المثلث، ومتوفر 54 وحدة سكنية، وبمركز فوه، الرميلي، ومتوفر به 70 وحدة سكنية، وبمركز مطوبس، الجزيرة الخضراء، متوفر به 64 وحدة سكنية، وفي قرية "برمبال"، 37 شقة سكنية، ومساحة الوحدة السكنية 90 متر كاملة التشطيب.

وأكد الشناوي، أن أسعار تلك الشقق السكنية، في محافظة كفر الشيخ، والتي تم طرحها لتبدأ من 198 حتى 207 آلاف جنيه، وتقسط على 30 عامًا من صندوق التمويل العقاري، حيث يتم سداد 10% فقط من إجمالي قيمتها عند الاستلام فقط، موضحاً أنها أمر يعود بالنفع الكثير على المواطنين، وذلك بما توفره الدولة من إمكانيات في النهوض بهم وتوفير مسكن مناسب للمواطنين وبأقل تكلفة مادية عليهم.