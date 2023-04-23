محافظ كفر الشيخ ينعى والدة نائبه عمرو البشبيشى

كفر الشيخ- محمد سليمان

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، والدة نائب محافظ كفر الشيخ، عمرو البشبيشى، " المغفور لها بإذن الله"، والتى انتقلت للرفيق الأعلى، صباح اليوم، داعيا الله أن يتغمد المغفور لها بإذن الله بواسع رحمته ويدخلها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

وسيشيع جثمان المغفور لها، بعد صلاة العصر، اليوم الأحد، من مسجد الرحمة، والعزاء بالسرادق المقام بجوار مسجد الخياط بمدينة كفر الشيخ، "وإنا لله وإنا إليه راجعون".