تحرير 34 محضر مخالفة تموينية بالإسكندرية فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، استمرار فعاليات متابعة غرفة عمليات مديرية التموين لأعمال المخابز والأسواق ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وأشارت مديرية التموين فى بيان صادر اليوم، أن غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية منعقدة بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال المخابز البلدية والأسواق وجميع الأنشطة التموينية حيث تتابع الأجهزة الرقابية للمديرية وقيادات المديرية موقف المخابز البلدية لتوفير الخبز البلدى المدعم خلال أيام العيد المبارك.

وتتم المتابعة من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية "إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب والجمرك - إدارة تموين العجمى - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب".

ويتابع فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية المخابز والأسواق بأنحاء المحافظة، وكذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية اعمال محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز.

ونتج عن أعمال فرق العمل الرقابى عن تحرير تحرير 17 محضر متنوع لمخابز بلدية مخالفة 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية وأكدت المديرية على انعقاد غرفة العمليات طوال أيام العيد للاطمئنان على سير عمليات الإنتاج وتوافر السلع بالأسواق.