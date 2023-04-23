اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أبريل 2023 02:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 34 محضر مخالفة تموينية بالإسكندرية فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك

الأحد، 23 أبريل 2023 01:01 م
تحرير 34 محضر مخالفة تموينية بالإسكندرية فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك مخالفة تموينية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، استمرار فعاليات متابعة غرفة عمليات مديرية التموين لأعمال المخابز والأسواق ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وأشارت مديرية التموين فى بيان صادر اليوم، أن غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأسكندرية منعقدة بقيادة المحاسب محمد سعد الله وكيل الوزارة بديوان عام المديرية لمتابعة أعمال المخابز البلدية والأسواق وجميع الأنشطة التموينية حيث تتابع الأجهزة الرقابية للمديرية وقيادات المديرية موقف المخابز البلدية لتوفير الخبز البلدى المدعم خلال أيام العيد المبارك.

وتتم المتابعة من خلال غرف عمليات فرعية بكل إدارة تموينية "إدارة تموين المنتزة - إدارة تموين شرق - إدارة تموين وسط - إدارة تموين غرب والجمرك - إدارة تموين العجمى - إدارة تموين العامرية - إدارة تموين برج العرب".

ويتابع فريق عمل الرقابة التموينية بالمديرية المخابز والأسواق بأنحاء المحافظة، وكذلك تتابع إدارة التجارة الداخلية اعمال محطات تموين السيارات ومستودعات البوتاجاز

ونتج عن أعمال فرق العمل الرقابى عن تحرير تحرير 17 محضر متنوع لمخابز بلدية مخالفة 7 محاضر عدم حمل شهادة صحية وأكدت المديرية على انعقاد غرفة العمليات طوال أيام العيد للاطمئنان على سير عمليات الإنتاج وتوافر السلع بالأسواق.


الاسكندرية

تموين الاسكندرية

المخابز البلدية

عيد الفطر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة