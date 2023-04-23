اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك فى قداس مؤتمر كنيسة الشرق الأوسط بقبرص

الأحد، 23 أبريل 2023 04:42 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك فى قداس مؤتمر كنيسة الشرق الأوسط بقبرص مشاركة بطريرك الأقباط الكاثوليك بقداس مؤتمر كنيسة الشرق الأوسط بقبرص
كتب ــ محمد الأحمدى

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شارك صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة الكاثوليك بمصر، والوفد المرافق له من الكنيسة الكاثوليكية بمصر، فى القداس الختامى لمؤتمر مرور 10 سنوات على وثيقة كنائس الشرق الأوسط.

وجاء ذلك فى إطار لقاءات سينودس الشرق الأوسط، تحت شعار "كنيسة الشرق الأوسط متجزرة فى الرجاء"، الذى أقيم فى الفترة من العشرين، وحتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، بقبرص.

وترأس صلاة القداس الإلهى الختامى للمؤتمر، حسب الطقس المارونى، البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعى، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للكنيسة المارونية، وذلك بساحة مدرسة تراسنطة، بالعاصمة القبرصية، نيقوسيا.

وشارك فى الصلاة أيضًا أصحاب الغبطة، الآباء البطاركة، وأصحاب النيافة، الآباء الأساقفة والمطارنة، وعدد من الآباء الكهنة، وممثلو الراهبانيات، والعلمانيون.  

 


الكنيسه الكاثوليكيه

الاقباط الكاثوليك

كنيسه الشرق الاوسط

قبرص



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