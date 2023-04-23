باليوم والتاريخ.. الأعياد والإجازات الرسمية حتى نهاية 2023

كتب محمود راغب

يحرص دائما الكثير من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات و الأعياد الرسمية ، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها، وتكون اجازات رسمية وعطلات رسمية فى الدولة .

ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الأعياد الرسمية والإجازات المتبقية حتى نهاية العام الميلادى الجديد 2023، كما يلى :

- عيد تحرير سيناء:

الثلاثاء 5 شوال

الموافق 25 أبريل الموافق 2023

اجازات شهر مايو

- عيد العمال :

الاثنين 11 شوال

الموافق 1 مايو 2023

اجازات شهر يونيو

- وقفة عيد الأضحى المبارك:

الثلاثاء 9 ذو الحجة

الموافق 27 يونيه 2023

- عيد الأضحى المبارك:

الأربعاء 10 ذو الحجة

الموافق 28 يونيه 2023

- ثورة 30 يوينو:

الجمعة 12 ذو الحجة

الموافق 30 يونيه 2023

اجازات شهر يوليو

- رأس السنة الهجرية

الأربعاء 19 يوليو

- ثورة 23 يوليو :

الأحد 23 يوليو

اجازات شهر سبتمبر

- المولد النبوى الشريف :

الأربعاء 27 سبتمبر

اجازات شهر أكتوبر

- عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر"

الجمعة 6 أكتوبر