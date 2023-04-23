اليوم السابع
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النيابة العامة تأمر بتشريح جثة سيدة عثر عليها مصابة بطعنتين فى الشرقية

الأحد، 23 أبريل 2023 05:50 م
النيابة العامة تأمر بتشريح جثة سيدة عثر عليها مصابة بطعنتين فى الشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

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قررت نيابة فاقوس العامة بالشرقية اليوم الأحد، انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثة سيدة عثر عليها مصابة بطعنتين داخل منزلها في قرية كفر عمار التابعة لمركز فاقوس، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لسيدة داخل منزلها في قرية كفر عمار التابعة لمركز فاقوس.
 
وتبين من التحريات الأولية العثور على جثة لسيدة في منتصف الثلاثينيات من العمر مصابة بطعنات في أنحاء متفرقة بالجسد، وبالعرض على النيابة العامة قررت نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي وانتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.
 
 

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