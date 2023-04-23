الكويت: القيادة السياسية حريصة على سلامة مواطنينا العائدين من السودان

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أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي وزير الداخلية ووزيرالدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح حرص واهتمام القيادة السياسية على سلامة المواطنين الكويتيين العائدين من السودان.



وذكرت وزارة الدفاع الكويتية - في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أن ذلك جاء خلال كلمة للشيخ طلال لدى استقباله عصر اليوم الأحد 25 مواطنا كويتيا قادمين من مطار جدة الدولي في إطار الخطة الطارئة التي نفذتها وزارة الخارجية الكويتية لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين جراء الاشتباكات المسلحة والتطورات الأمنية الحرجة التي تشهدها جمهورية السودان.



وشدد الشيخ طلال على متابعة القيادة السياسية الحثيثة للجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية الكويتية بقيادة الوزير الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وأعضاء سفارة دولة الكويت لدى جمهورية السودان في عملية تأمين سلامة عودة كافة الموطنين الكويتيين الراغبين بالعودة إلى البلاد، مشيدا بالجهود والتسهيلات التي قدمتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان آل سعود والحكومة السعودية، والتي أسهمت بدورها في انجاح عملية الإجلاء لمواطني الدول الشقيقة والصديقة وهو ما يؤكد على مكانة وقدرات المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.