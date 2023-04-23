الكشف عن هوية قتيل القنطرة شرق فى الإسماعيلية

توصلت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث القنطرة شرق، إلى هوية الجثة المجهولة التى عثر عليها فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ملقاة بأحد شوارع مدينة القنطرة شرق وبها طعنات بالجسم.

وأمرت النيابة العامة بنقل جثمان قتيل القنطرة شرق إلى مشرحة مجمع الإسماعيلية الطبى، وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة وإعداد تقرير بالصفة التشريحية للقتيل ومعرفة سبب الوفاة.

وقالت المصادر الأمنية، أن المجني عليه يدعى "رضا.ت.ع" في الثلاثينيات من العمر.

كما كلفت جهات التحقيق، ضباط المباحث الجنائية بسرعة إنهاء تحريات المباحث حول الواقعة مع التحفظ علي تفريغ الكاميرات الخاصة بأي محال أو مؤسسات في محيط الحادث والتوصل إلى مرتكبى الواقعة وظروفها وملابساتها.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسماعيلية في تحديد هوية جثة عثر شاب عثر عليه مقتولا في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد ثالث ايام عيد الفطر المبارك بدائرة مركز القنطرة شرق.

وانتقلت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسماعيلية الي مكان الحادث، لفحص الجثمان بعد إبلاغ أحد أفراد الأمن في بنك قريب من الحادث عن العثور علي الجثمان.

وبحسب المعاينة الأولية لجثمان المجني عليه فإن الشاب مصاب بعدة طعنات مختلفة بسلاح أبيض الي جانب إصابته بتهتك في الراس نتيجة إصابات مختلفة بسلاح أبيض تسببت له في نزيف كمية كبيرة من الدماء.