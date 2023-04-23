العثور على جثة مجهولة فى القنطرة شرق بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تكثف الأجهزة الامنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة شرق من جهودهم لكشف غموض العثور على جثة مجهولة بها طعنات بالجسم ملقاة بالشارع والكشف عن هويتها والوصول إلى مرتكب الجريمة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة مجهولة بها طعنات وملقاة فى الشارع بالقنطرة شرق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارة إسعاف حيث تم العثور على جثة بها طعنات بالجسم، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى القنطرة شرق تحت تصرف النيابة العامة.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز القنطرة شرق من جهودهم للوصول إلى هوية الجثة والوصول إلى مرتكبى الجريمة وظروفها وملابساتها والقبض على مرتكبيها.