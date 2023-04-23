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"الفنارات الساكنة" تاريخ على شاطئ البحر الأحمر لإرشاد السفن.. صور

الأحد، 23 أبريل 2023 05:00 ص
"الفنارات الساكنة" تاريخ على شاطئ البحر الأحمر لإرشاد السفن.. صور فنارات ساكنة لإرشاد السفن
البحر الأحمر - عماد عرفة

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توجد على شاطئ البحر الأحمر، عدة فنارات ساكنة، لإرشاد السفن أثناء الإبحار ليلا فى المياه الإقليمية، لتحديد المسافات والمناطق البحرية والجزر، ويبلغ عدد الفنارات الساكنة قرابة 10 فنارات، تعرف على تفصيلها فى المعلومات الآتية:

سميت ساكنة لكونها تعمل بالطاقة الشمسية، ولا يوجد عمال لتشغيلها كغيرها من الفنارات الأخرى المنتشرة على الجزر البحرية، تلك الفنارات تتم صيانتها بمواعيد دورية منتظمة ولكنها تعمل من خلال الطاقة الشمسية.

الفنارات الساكنة يبلغ عددها 10 فنارات بينها 6 فنارات على الشاطئ و4 على الجزر الفنارات الواقعة على الساحل، هى فنار الدرك، والزعفرانة، والعين السخنة، ورأس غارب ورأس محمد.

بينما الفنارات الاخرى الأربعة متواجدة على الجزر البحرية وهى اكبر من حيث الحجم وهي أبو الكيزان، الواقع على جزيرة ابو الكيزان، ويقع تحديدا فى المقابل لشواطئ جنوب مدينة الشلاتين، وفنار جزيرة الأخوين الواقع بالمقابل لشواطئ مرسى علم، وفنار الأشرفى الواقع متن جزيرة الأشرفى بالغردقة، وفنار شاكر الواقع على ظهر حزيرة شدوان الشهيرة.

 

فنارات ساكنة لارشاد السفن (1)

فنارات ساكنة لارشاد السفن (1)

 

فنارات ساكنة لارشاد السفن (2)
فنارات ساكنة لارشاد السفن (2)

 

فنارات ساكنة لارشاد السفن (3)
فنارات ساكنة لارشاد السفن (3)

 


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