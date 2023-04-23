"الطمع القاتل".. حسن تحول من مليونير لفقير ينتظر الصدقة.. اعرف قصته

كتب أحمد حسني

سلسلة جديدة تحت عنوان " الطمع القاتل" نقدمها لنروي لكم فيها قصصا واقعية من ضحايا المستريحين، ما بين هنا وهناك ووعود بالثراء الفاحش السريع، يقع الضحايا الذين يروا قصصهم بعقول ضائعة ومشاعر لا توصف على ضياع "شقى العمر".

فمهما تم القبض على المحتالين ونُشرت قصصهم، لا يزال هناك محتالين جدد يستطيعون أن يصلو إلى قلبوب المجني عليهم بكلام معسول ووعود واهية تقودهم لعنان السماء ثم تهبط بهم إلى الأرض السابعة.

يقول حسن سليمان، أحد ضحايا مستريح أطفيح، إنه دفع للمستريح مبلغ 2 مليون و 400 ألف جنيه، موضحاً أن هذه الأموال نتاج عمل عشرات السنين خارج البلاد.

وأضاف ضحية المستريح، "أنا دلوقتى راجل عندى 57 سنة، المستريح خد منى كل الفلوس اللى شقيت بيها بره البلد، حولنى من مليونير لواحد مستنى كرتونة رمضان، لا هقدر اشتغل تانى عشان سنى ولا عارف أرجع فلوسى اللى شقيت فيها".