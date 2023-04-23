الشيكو فاكهة جننت المصريين شبه الكيوى وبطعم الكراميل.. اعرف فوائدها (صور)

الشرقية- إيمان مهنى

ظهرت فى الأسواق المصرية فى السنوات الأخيرة، فاكهة الشيكو، التى تشبة الكيوى فى الشكل، وتتميز بمذاقها اللذيذ بنكهة الكراميل، وهى إحدى الفواكه الآسيوية التى لها قيمة غذائية وعلاجية عالية، ما جعلها تستحوذ على اهتمام كبير.

وعن فاكهة الشيكو وطريقة زراعتها، قال المهندس محمد أحمد عطية، متخصص فى الزراعات الآسيوية، لـ"اليوم السابع"، أن الثمرة عرفت فى مصر باسم الشيكو، ولها اسم ثانى هو السبوتا، وهى من الفواكه اللذيذة، وتكون فى شكلها كثمرة الكيوى، ولكنها لونها بنى، وطعمها يشبه الكراميل، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات.

وأضاف عطية، أنها شجرة مفيدة، تثمر طوال السنة، وهى من النوع متوسط الطول، بذلك يصلح زراعتها فى أى مكان، لافتا إلى أن الشتلات المتواجدة بمصر، تمت أقلمتها على مناخنا، وأنه تبدأ فى زراعة الشتله بعد عمر سنة ونصف، والذى يثمر بعد 5 سنوات من عمرها.

وأشار إلى أن الشيكو لها الكثير من الفوائد العلاجية، بجانب قيمتها الغذائية العالية، لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، فهى ملطف قوى للمعدة، وتمد الجسم بالطاقة وتجدد النشاط، كما هى مصدر غنى الألياف الغذائية، التى تساعد على تسهيل حركة الأمعاء وسرعة الهضم، لافتا أنها من الفواكه التى تعزز المناعة ضد الفيروسات نزلات البرد لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامينات سى وأ، بالإضافة إلى أن سعراتها الحرارية منخفضة مما يؤدى لانخفاض الوزن، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من الإصابة بأمراض خطيرة، والنسب العالية من المعادن الموجودة فى كل ثمرة تساهم فى علاج فقر الدم والحماية من هشاشة العظام وتنظيم ضربات القلب.