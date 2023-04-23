اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أبريل 2023 12:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الشيكو فاكهة جننت المصريين شبه الكيوى وبطعم الكراميل.. اعرف فوائدها (صور)

الأحد، 23 أبريل 2023 12:00 ص
الشيكو فاكهة جننت المصريين شبه الكيوى وبطعم الكراميل.. اعرف فوائدها (صور) فاكهة الشيكو
الشرقية- إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ظهرت فى الأسواق المصرية فى السنوات الأخيرة، فاكهة الشيكو، التى تشبة الكيوى فى الشكل، وتتميز بمذاقها اللذيذ بنكهة الكراميل، وهى إحدى الفواكه الآسيوية التى لها قيمة غذائية وعلاجية عالية، ما جعلها تستحوذ على اهتمام كبير.
 
وعن فاكهة الشيكو وطريقة زراعتها، قال المهندس محمد أحمد عطية، متخصص فى الزراعات الآسيوية، لـ"اليوم السابع"، أن الثمرة عرفت فى مصر باسم الشيكو، ولها اسم ثانى هو السبوتا، وهى من الفواكه اللذيذة، وتكون فى شكلها كثمرة الكيوى، ولكنها لونها بنى، وطعمها يشبه الكراميل، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات.
 
وأضاف عطية، أنها شجرة مفيدة، تثمر طوال السنة، وهى من النوع متوسط الطول، بذلك يصلح زراعتها فى أى مكان، لافتا إلى أن الشتلات المتواجدة بمصر، تمت أقلمتها على مناخنا، وأنه تبدأ فى زراعة الشتله بعد عمر سنة ونصف، والذى يثمر بعد 5 سنوات من عمرها.
 
وأشار إلى أن الشيكو لها الكثير من الفوائد العلاجية، بجانب قيمتها الغذائية العالية، لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، فهى ملطف قوى للمعدة، وتمد الجسم بالطاقة وتجدد النشاط، كما هى مصدر غنى الألياف الغذائية، التى تساعد على تسهيل حركة الأمعاء وسرعة الهضم، لافتا أنها من الفواكه التى تعزز المناعة ضد الفيروسات نزلات البرد لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامينات سى وأ، بالإضافة إلى أن سعراتها الحرارية منخفضة مما يؤدى لانخفاض الوزن، كما أنها غنية بمضادات الأكسدة التى تحمى الجسم من الإصابة بأمراض خطيرة، والنسب العالية من المعادن الموجودة فى كل ثمرة تساهم فى علاج فقر الدم والحماية من هشاشة العظام وتنظيم ضربات القلب.
 
اثناء الزراعة
اثناء الزراعة

العمل فى الارض
العمل فى الارض

المزارع
المزارع

المزارع اثناء العمل
المزارع اثناء العمل

المزارع حسن
المزارع حسن

زراعا متنوعة
زراعا متنوعة

زراعات بسيطة بدون اضافات
زراعات بسيطة بدون اضافات

زراعات كل الانواع
زراعات كل الانواع

زراعات موسمية
زراعات موسمية

مزارع خضروات
مزارع خضروات

مزارع فى حضن الجبل
مزارع فى حضن الجبل

من المزارع المنتشره
من المزارع المنتشره

من المزارع فى الجبال
من المزارع فى الجبال

من المزارع
من المزارع

يتحدث عن تجربته
يتحدث عن تجربته
 

الشرقية

الشيكو

شيبة الكيوى

فواكه اسيوية



الموضوعات المتعلقة

دراسات تكشف المزيد عن فوائد فاكهة التنين الغريبة

الأربعاء، 25 يناير 2023 07:00 م

بدء حصاد "الدراجون فروت".. شاب حول سطح منزله لمزرعة لـ "فاكهة التنين".. ويؤكد: زوجتى أحضرت الشتلات من الفلبين.. والثمرة الواحدة تزن نصف كيلو وسعر الكيلو يصل 700 جنيه.. وطلبات متعددة لشراء الانتاج.. صور

الخميس، 24 نوفمبر 2022 03:30 م

فاكهة التنين الكيلو بــ 700 جنيه.. النبتة من الفلبين والمحصول على السطح فى بنها

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 06:00 م

"فاكهة التنين" تزين سطح منزل بمدينة بنها.. عبد الفتاح خميس: زوجتى أحضرت الشتلات من الفلبين.. وبدأنا نعرف تفاصيل زراعتها.. ويؤكد: الثمرة الواحدة تزن نصف كيلو.. وسعر الكيلو يصل 700 جنيه حسب النوع.. صور

الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 07:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة