اليوم السابع
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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين والخيار بـ 14 جنيه

الخميس، 20 أبريل 2023 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين والخيار بـ 14 جنيه أسعار الخضروات
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
 
-الطماطم بـ 9 جنيهات .
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.5 جنيه.
 
‏‎‏-البصل الأبيض بـ 14جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ14 جنيها.
 
-البسلة بـ 22 جنيها.
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة 12.5 جنيه .
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 14جنيه .
 
‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
-الفاصوليا بـ12.5 جنيها.
 
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10.5 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ10 جنيهات .
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 35 جنيها.
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ12 جنيها.
 
‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
‏‎‏-الجوافة بـ 17.5 جنيه .
 
-الموز البلدى 15 جنيها.
 
الفراولة 15 جنيها.
 
اليوسفى 15 جنيها.
 
على جانب آخر تمد وزارة التموين والتجارة الداخلية معارض "أهلا رمضان " بالعديد من المحافظات المختلفة، لتوفير السلع الغذائية، وطرحها بأسعار مخفضة، وسط إقبال المواطنين على شراء السلع الأساسية، كما تطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة السادسة من الدعم الاستثنائى للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
 
 
 

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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