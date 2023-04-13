الشبكة الوطنية للطوارئ بالإسماعيلية تنظم محاضرة عن السلامة والصحة المهنية.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

قال اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية، والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية واقليم القناة، إنه بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بشأن تدريب وتأهيل العاملين بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، نظمت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ندوة عن السلامة والصحة المهنية، حاضر فيها محمود حسن استاذ السلامة والصحة المهنية.

واستعرض"حسن" تجربته العملية بقطاع السلامة والصحة المهنية بمدارس الإمارات من خلال عمله هناك على مدار 25 عام.

وأشار "هنرى" إلى أن الندوة استهدفت نقل الخبرات للوصول لمستوى الاحتراف والتميز بتوعية العاملين بالشبكة الوطنية للطوارئ بكافة الاساليب المتبعة عالميا فى تدقيق تنفيذ إرشادات السلامة والصحة المهنية من أجل حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، والحفاظ على مقـومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات، بالإضافة إلى توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي.