السيطرة على حريق بأحد المزارع الشجرية بالطريق الدائرى بالغردقة دون إصابات

البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت الحماية المدنية بالغردقة من السيطرة على حريق نشب فى إحدى المزارع الشجرية بالطريق الدائرى بالغردقة دون إصابات بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وجار المتابعة ومعرفة أسباب الحريق.

كان ورد بلاغ لغرفة عمليات الحماية المدنية بالبحر الأحمر من إدارة المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الغردقة بنشوب حريق فى إحدى المزارع الشجرية بالطريق الدائرى شمال مدينة الغردقة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من السيارات وكذلك إخطار إسعاف البحر الأحمر للسيطرة على الحريق .

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على قبل امتداده إلى باقى المزارع دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح وتم، وانتقلت قوة أمنية واللواء أشرف البيه رئيس المدينة الغردقة وتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق وتحديد حجم الخسائر المادية.