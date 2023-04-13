5 توصيات من الزراعة لمربى الثروة الحيوانية والداجنة حول التعامل مع الطقس غير المستقر

كتبت أسماء نصار

أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، توصيات فنية حول كيفية التعامل مع الثروة الحيوانية والداجنة فى الأحوال الجوية غير المستقرة و انخفاض درجات الحرارة و الأمطار.

وتضمنت التوصيات الآتى:

1- بالنسبة للحيوانات المجترة، لابد مراعاة عدم تقديم الاعلاف الخضراء إذا كانت تعرضت للأمطار و التي تم حشها في نفس اليوم، وتترك في مكان بعيدا عن الأمطار و تقدم في اليوم التالي للحيوانات، ويفضل تقديم عليقة خشنة جافة معها مثل الإتيان أو قش الأرز حتى نتجنب حدوث التفاح.

2- إذا تعرضت الحظائر للأمطار و تبللت الأرضيات يتم وضع فرشة من قش الأرز حتى نتجنب التهابات الحوافر.

3- بالنسبة للحيوانات حديثة الميلاد يتم وضعها في حظائر مغلقة مع غلق فتحات التهوية خاصة مساء.

بالنسبة للدواجن

1- يجب الاهتمام بالتدفئة خاصة في الكتاكيت حديثة الفقس.

2- بالنسبة لعنابر الدواجن التسمين و البياض يجب قفل فتحات التهوية مع تشغيل الشفاطات.