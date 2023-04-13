اليوم السابع
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5 توصيات من الزراعة لمربى الثروة الحيوانية والداجنة حول التعامل مع الطقس غير المستقر

الخميس، 13 أبريل 2023 11:15 ص
5 توصيات من الزراعة لمربى الثروة الحيوانية والداجنة حول التعامل مع الطقس غير المستقر وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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أعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، توصيات فنية حول كيفية التعامل مع الثروة الحيوانية والداجنة فى الأحوال الجوية غير المستقرة و انخفاض درجات الحرارة و الأمطار.

وتضمنت التوصيات الآتى:

1- بالنسبة للحيوانات المجترة، لابد مراعاة عدم تقديم الاعلاف الخضراء إذا كانت تعرضت للأمطار و التي تم حشها في نفس اليوم، وتترك في مكان بعيدا عن الأمطار و تقدم في اليوم التالي للحيوانات، ويفضل تقديم عليقة خشنة جافة معها مثل الإتيان أو قش الأرز حتى نتجنب حدوث التفاح.

2- إذا تعرضت الحظائر للأمطار و تبللت الأرضيات يتم وضع فرشة من قش الأرز حتى نتجنب التهابات الحوافر.

3- بالنسبة للحيوانات حديثة الميلاد يتم وضعها في حظائر مغلقة مع غلق فتحات التهوية خاصة مساء.

بالنسبة للدواجن

1- يجب الاهتمام بالتدفئة خاصة في الكتاكيت حديثة الفقس.

2- بالنسبة لعنابر الدواجن التسمين و البياض يجب قفل فتحات التهوية مع تشغيل الشفاطات.

 

 


الزراعة

الاحوال الجوية

الطقس

الدواجن



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