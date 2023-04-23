اليوم السابع
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الأحد، 23 أبريل 2023 04:39 م
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الداخلية تضبط عصابة تسرق أبراج الكهرباء في الفيوم

الأحد، 23 أبريل 2023 04:39 م
الداخلية تضبط عصابة تسرق أبراج الكهرباء في الفيوم كلابش، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من (3 خفراء بإحدى شركات) بتمكنهم من ضبط (شخصين) حال إستقلالهما سيارة "نقل" وشروعها فى سرقة برج كهربائى.. وبحوزتهما (4 أنابيب أكسجين - أنبوية بوتاجاز - منظم غاز).
 
بالإنتقال والفحص بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة) وبمواجهتهما أقرا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع (10 أشخاص "لـ5 منهم معلومات جنائية").
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزة أحدهم "سيارة" لنقل المسروقات.. وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أبراج الكهرباء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

امن الفيوم

اخبار الحوادث

سرقة برج كهربائى

وزارة الداخلية



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