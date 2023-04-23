الداخلية تضبط تاجرين عملة بالسوق السوداء في المرج

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (صاحب محل وشقيقه) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ويتخذان من المحل عملهما الكائن بدائرة قسم شرطة المرج مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بالمحل عملهما وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية عملات "محلية - أجنبية" - ماكينة عد نقود - 2 هاتف محمول).. بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.