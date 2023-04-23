اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الخارجية اللبنانية تشكر مصر لمساعدتها في ترتيب عملية إجلاء اللبنانيين من السودان

الأحد، 23 أبريل 2023 04:59 م
الخارجية اللبنانية تشكر مصر لمساعدتها في ترتيب عملية إجلاء اللبنانيين من السودان وزارة الخارجية المصرية
إيمان حنا

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تتابع وزارة الخارجية والمغتربين بلبنان والسفارات االلبنانية المعنية بأوضاع اللبنانيين الموجودين في السودان، إتصالاتها الدبلوماسية لترتيب عملية إجلاء اللبنانيين، بالتنسيق والتعاون مع أبناء الجالية اللبنانية والهيئة العليا للإغاثة، بناء على التنسيق والتشاور المستمر بين رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين، وستعلن الوزارة تباعا" عن الخطوات المتخذة في هذا المجال. وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان.
 
ووجهت الوزارة الشكر كل الدول الصديقة التي تساعد أو أبدت رغبتها بمساعدة اللبنانيين المغادرين ولإتمام هذه العملية، في مقدمة تلك الدول مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

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