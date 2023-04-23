الحكومة البريطانية تصدر بيانا حول إجلاء موظفي سفارتها في الخرطوم

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نفذت المملكة المتحدة عملية عسكرية لإجلاء موظفي السفارة البريطانية من الخرطوم، بسبب تصاعد أعمال العنف هناك وتهديد سلامة الدبلوماسيين الأجانب، بحسب بيان أصدرته الحكومة البريطانية اليوم الأحد.



وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: " نشكر القوات المسلحة على شجاعتها في تنفيذ هذه العملية المعقدة في ظل ظروف صعبة للغاية، ونشيد بشجاعة والتزام الدبلوماسيين وموظفي السفارة البريطانية".

وأكد البيان "تظل سلامة جميع الرعايا البريطانيين في السودان على رأس أولوياتنا".



وأضاف: "نحن نحث الفصائل المتحاربة على تنفيذ وقف إطلاق نار فوري وطويل الأمد للسماح للمدنيين بالمغادرة، وستبذل حكومة المملكة المتحدة كل ما في وسعها لضمان المرور الآمن لمواطنينا في سياق لا يزال يمثل تحديا كبيرا".