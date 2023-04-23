اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أبريل 2023 11:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الحكومة البريطانية تصدر بيانا حول إجلاء موظفي سفارتها في الخرطوم

الأحد، 23 أبريل 2023 10:00 م
الحكومة البريطانية تصدر بيانا حول إجلاء موظفي سفارتها في الخرطوم رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت المملكة المتحدة عملية عسكرية لإجلاء موظفي السفارة البريطانية من الخرطوم، بسبب تصاعد أعمال العنف هناك وتهديد سلامة الدبلوماسيين الأجانب، بحسب بيان أصدرته الحكومة البريطانية اليوم الأحد.


وجاء في البيان الذي نشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية: " نشكر القوات المسلحة على شجاعتها في تنفيذ هذه العملية المعقدة في ظل ظروف صعبة للغاية، ونشيد بشجاعة والتزام الدبلوماسيين وموظفي السفارة البريطانية".

وأكد البيان "تظل سلامة جميع الرعايا البريطانيين في السودان على رأس أولوياتنا".


وأضاف: "نحن نحث الفصائل المتحاربة على تنفيذ وقف إطلاق نار فوري وطويل الأمد للسماح للمدنيين بالمغادرة، وستبذل حكومة المملكة المتحدة كل ما في وسعها لضمان المرور الآمن لمواطنينا في سياق لا يزال يمثل تحديا كبيرا".


بريطانيا

الحكومة البريطانية

ريشى سوناك

سفارة بريطانيا بالخرطوم

السودان

أخبار السودان

الأوضاع فى السودان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة