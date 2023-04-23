محافظة الإسماعيلية تتابع انتظام العمل بالقطاعات الخدمية فى المدينة.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اليوم، الأحد، من خلال جولة ميدانية، انتظام العمل بعدد من القطاعات الخدمية داخل مدينة الإسماعيلية، خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

واستهل السكرتير المساعد جولته بتفقد مركز طب أسرة المعمل المشترك "عرايشية مصر" بحي ثان مدينة الإسماعيلية؛ لمتابعة انتظام العمل بالمركز، والتأكد من تلقي المواطنين لكافة الخدمات الصحية خلال إجازة العيد، حيث تفقد عيادات طب الأسرة، الطوارئ، التطعيمات، بالإضافة لمعمل الدم والصيدلية، التي تعمل بشكل منتظم وتقدم خدماتها للمواطنين أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.

وتفقد المخبز الآلي بشارع البحري حي ثان مدينة الإسماعيلية؛ للتأكد من انتظام العمل بالمخبز، وجودة ووزن رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين، وخبز الحصة المخصصة للمخبز بشكل كامل، ثم تفقد المخبز الآلي بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية؛ لمتابعة انتظام العمل بالمخبز، ومراقبة أوزان وجودة رغيف الخبز المدعم، ومتابعة إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين ونظافة أدوات العجن.

وتفقد "الطويل" أحد منافذ بيع الخضروات والفاكهة بالشارع التجاري بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، والذي تم إنشاؤه بالتعاون والاشتراك بين مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية؛ وذلك للتأكد من توافر كافة الخضروات والفاكهة، وجودتها وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق والمحال التجارية، واختتم السكرتير العام المساعد للمحافظة جولته، بتفقد نادي وشاطئ الفيروز على ضفاف بحيرة التمساح بحي أول مدينة الإسماعيلية، لمتابعة انتظام العمل بالشاطئ وتقديم كافة الخدمات لضيوف الإسماعيلية، ومراجعة كافة الإجراءات اللازمة لأمن وسلامة رواد الشاطئ.