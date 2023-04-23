اليوم السابع
Ads
الإثنين، 24 أبريل 2023 12:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الأردن يعلن إجلاء 336 من أبناء الجالية الأردنية ورعايا دول أخرى من السودان

الأحد، 23 أبريل 2023 11:49 م
الأردن يعلن إجلاء 336 من أبناء الجالية الأردنية ورعايا دول أخرى من السودان جانب من عمليات الإجلاء
كتب محمد جمال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

غادرت 4 طائرات تابعة لسلاح الجو الملكى الأردنى من مطار بورتسودان الدولى فى السودان تحمل على متنها 336 مواطناً من أبناء الجالية الأردنية ورعايا من فلسطين والعراق وسوريا وألمانيا، بحسب "شبكة سكاى نيوز".

وكان قد بدأت رحلة إجلاء الرعايا أمس من الخرطوم وحتى وصولهم إلى مطار بورتسودان الدولي.

يأتى ذلك فى إطار خطة إجلاء بالتعاون من عدد من الوزارات والمؤسسات الأمنية والعسكرية فى البلاد، أشرفت على إعدادها وتنفيذها خلية أزمة تم تشكيلها منذ بداية العمليات العسكرية فى السودان.

يذكرأن، صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية، أنه في اطار جهود الدولة فى تنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان، تم اليوم 23 إبريل الجارى إجلاء 436 مواطناً من السودان عبر الإجلاء البري بالتنسيق مع السلطات السودانية.
 
هذا، وتستمر السفارة المصرية فى الخرطوم والقنصليات في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا في التنسيق مع المواطنين المصريين فى السودان لتأمين عملية إجلائهم تباعا.

الاردن

السودان

حرب السودان

الدعم السريع

الجيش السودانى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة