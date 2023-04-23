استطلاع: غالبية الأمريكيين تعرضوا لتجربة قاسية للطقس بسبب تغير المناخ

كتبت رباب فتحى

كشف استطلاع جديد للرأى إن الغالبية العظمى من الناس في الولايات المتحدة تقول إنهم شهدوا مؤخرًا حدثًا شديدًا للطقس، ويعزو معظمهم ذلك إلى تغير المناخ.

ولكن حتى مع احتفال الكثيرين في جميع أنحاء البلاد بيوم الأرض أمس السبت، أظهر الاستطلاع أن عددًا قليلاً نسبيًا يقولون إنهم يشعرون بالحماس عندما يتحدثون عن هذه القضية، وفقا لصحيفة "بوليتكو" الأمريكية.

وتعكس النتائج التي توصل إليها استطلاع "أسوشيتيد برس – مركز نورك لأبحاث الشئون العامة" الأدلة المتزايدة على أن العديد من الأفراد يشككون في دورهم في مكافحة تغير المناخ. ومع ذلك ، يشير الاستطلاع إلى أن الناس منتبهون.

ويقول حوالي نصف البالغين في الولايات المتحدة إنهم أصبحوا أكثر قلقًا بشأن تغير المناخ في العام الماضي، ويقول عدد متزايد إنهم يتحدثون عنه.

وقالت أدريانا مورينو، وهى ديمقراطية من نيويورك، إنها تشعر وكأنها تتحدث عن تغير المناخ منذ سنوات ، ولكن لم تلاحظ معلمة المدرسة الثانوية البالغة من العمر 22 عامًا إلا مؤخرًا أن أفراد أسرتها الأكبر سنًا يثيرون هذه المشكلة أكثر وأكثر - "في كل مرة أراهم تقريبًا."

وتتحدث عائلتها على الساحل الشرقي عن كيفية تغير الفصول بينما تتحدث عائلتها في السلفادور عن مدى سوء أداء بعض المحاصيل في مزرعتهم. بعد سنوات من سماع اهتمام مورينو بالمسألة ، أصبح والداها أكثر اهتمامًا.

وقالت مورينو ليس الأمر إنهم لم يكونوا يؤمنوا بتغير المناخ من قبل ، لكنه كان "بعيدًا عن الأنظار ، بعيدًا عن الذهن".

بشكل عام ، يقول حوالي 8 من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة إنهم شعروا شخصيًا بآثار الطقس القاسي ، مثل الحرارة الشديدة أو الجفاف، وفقًا للاستطلاع.

ويقول معظمهم - 54 في المائة من عامة الناس - إن ما عانوه كان على الأقل جزئيًا نتيجة لتغير المناخ. قال رئيس الوكالة الفيدرالية التي تشرف على قضايا الطقس والمناخ إنهم ليسوا مخطئين.