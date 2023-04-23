إزالة حالات تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بالقرنة غرب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، حملات مكثفة بمدينة القرنة لتنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، نجحت فى تنفيذ 7 حالات تعدي بالبناء المخالف، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم.

وفى هذا الصدد قام مجلس مدينة القرنة برئاسة حسام محمدين مهران رئيس مركز القرنة، بحملة مكبرة أسفرت عن إزالة 7 حالات تعديات بالبناء، وذلك في إطار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، لتنفيذ أعمال إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بتوجيهات من المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

ويقول حسام محمدين مهران رئيس مركز القرنة، فى بيان صحفى، أن حالات التعدى التى تمت إزالتها، شملت ما يلي:- (6 أسوار ومنزل بالأعمدة الخرسانية والطوب الأبيض ومونة الأسمنت بإجمالي مساحة 1604 متر مربع)، حيث شارك في الحملة كلا من حجازي النحاس ومصطفى جبريل نائبا رئيس المركز، ومسؤولي الإدارة الهندسية، وحماية الأراضي بالإدارة الزراعية، ورؤساء قري الأقالتة والبعيرات والحاجز والضبعية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فيما قاد رجال مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث أعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، إنه قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بالتنسيق مع مدير الإدارة الزراعية بالمركز، بتنفيذ أعمال إزالة لتعدى فى المهد خلال أيام عيد الفطر المبارك، موضحاً أنه تم تنفيذ إزالة في المهد لعدد 4 تعديات أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت والمونة السوداء، حيث تمت إزالة بالمهد بناحية الزينية قبلي من قبل اللجنة المشكلة بقرار محافظ الاقصر رقم 66 لسنة 2022.



إزالة 7 حالات تعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة بالقرنة



إزالة 7 حالات تعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة



جانب من حملات إزالة البناء المخالف بالقرنة