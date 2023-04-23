اليوم السابع
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إنقاذ 17 حالة من الغرق وتسليم 29 طفلا تائها على شاطىء رأس البر ثالث أيام العيد

الأحد، 23 أبريل 2023 07:14 م
إنقاذ 17 حالة من الغرق وتسليم 29 طفلا تائها على شاطىء رأس البر ثالث أيام العيد شواطئ رأس البر
دمياط معتز الشربينى

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استقبلت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوى، المصطافين ورواد المدينة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، وسط استعدادات مكثفة للوحدة المحلية. 

وجرى تزويد الشاطئ بعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 خيم للإسعاف وعدد 34 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ ومعدات الإنقاذ ، حيث تم إنقاذ 17 حالة من الغرق، كما تم تسليم 29 طفل تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا.
 
يأتي ذلك في إطار خطة الوحدة المحلية لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال أجازة عيد الفطر المبارك .
 
 
 

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