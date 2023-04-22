إقبال متزايد على شارع النيل برأس البر فى ثانى أيام عيد الفطر.. صور

ويعد شارع النيل برأس البر، من أهم الشوارع التي يرتادها كل رواد المدينة، للتجول والفسحة وشراء كافة المستلزمات من ملابس ولعب واكسسوارات وكل مستلزمات البحر والسباحة، وهو يبدأ العمل به فى الفترات المسائية ويستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، ويتميز شارع النيل بوجود عشرات المحلات والمطاعم لبيع المأكولات والفطائر وتناول المشروبات.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، قد وجهت على الوحدة المحلية بالمدينة بالبدء فى تجهيز الشاطئ وتنفيذ عدة أعمال به من تسوية الرمال وتكثيف حملات النظافة به وإجراء بعض اعمال الصيانة للممشى والبرجولات وخط الحماية داخل البحر مع تزويده بعدد 33 برج إنقاذ وخيم تجميع الأطفال التائهين بعدد 5 خيم، علاوة على نقاط الإسعاف موزعين بطول الشاطئ ووضع لافتات بالشهادات السلامة تنفيذ أعمال لمكافحة الحشرات ،كما أكدت على ادارة السياحة بتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهيةلاستقبال رواد المدينة.

و أشارت "محافظ دمياط" إلى أنه تم التوجيه مسبقا إلى إدارة المواقف بتدعيم عدد من الخطوط المتوجهة الى رأس البر بسيارات اضافية ، كما أكدت على غرفة الأزمات بالمحافظة على التواصل المستمر مع كافة الجهات وحل جميع الشكاوى، حيث أن الغرفة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى اى شكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها.