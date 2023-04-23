إقبال شديد على حدائق القناطر الخيرية فى ثالث أيام عيد الفطر.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

شهدت حدائق القناطر الخيرية، خلال الفترة المسائية لليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إقبالا شديدا جدا من الأسر والأهالي والمواطنين، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة والخلابة التي تضمها الحدائق، والتنزه بالحدائق والاستمتاع بنهر النيل العظيم، في جو أسري، وكذلك اللعب في الملاهي الشعبية التي تحتويها الحدائق، وذلك منذ أن فتحت أبوابها أمام المواطنين والأسر.

وحدائق القناطر الخيرية كانت ولا تزال، على رأس الحدائق التي تستقبل أعدادا كبيرة من المواطنين، للاستماع بجمال الماضي وعراقته، حيث تضم تلك الحدائق الكثير والكثير من الأشجار التاريخية والتي يتخطي عمرها الـ 150 عاما، حيث تلقب تلك الحدائق بـ "ستانلي الشرق"، أو "معشوقة الحكام".

وفتحت حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أبوابها لاستقبال المواطنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث تألقت الحدائق في ثوبها الجديد بعد أعمال التطوير التي طالت الحدائق التي تشملها القناطر الخيرية، تحت إشراف وزارة الري والموارد المائية، وبأيدي عمال الحدائق والمهندسين، حيث تمت تلك الأعمال بالجهود الذاتية.

وأوضح المهندس أشرف درويش مدير إدارة ري القناطر الخيرية، أنه فتحت الحدائق أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحاً خلال فترة الأعياد، مشيرا إلى أنه أعمال التطوير التي تمت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والري يتم تنفيذها ذاتياً، كما يتم تنفيذ أعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق ذاتيا بمعرفة مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير حديقة لؤلؤة الشرق بالقناطر الخيرية، والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدان، كما تم الانتهاء من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وكذلك حديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وأيضا حديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، وحديقة الياسمين بمساحة 8 أفدنة، وحديقة التوفيقي بمساحة 3 أفدنة بمدخل مدينة القناطر، كما تم الانتهاء مؤخرا من تطوير وإنشاء حديقة الزهور بمساحة 4 أفدنة على هويس الرياح البحيري بمدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة، موضحا أنه يجرى حاليا عمل ملعب خماسي بحديقة أبو قردان بالقناطر الخيرية بالتوازي مع أعمال تطوير الحديقة.

وأكد أشرف درويش مدير عام إدارة ري القناطر، أن مدينة القناطر من أهم الأماكن للخروج في العيد القليوبية بأقل تكلفة، مشيرا إلى أن أسعار دخول حدائق القناطر المنتشرة بالمدينة وتكون مقصدا لكل أهالي القليوبية والقرى المجاورة في العيد والمناسبات المختلفة في متناول الجمي، حيث تبلغ أسعار تذاكر الدخول بحدائق "الجامع أمام سجن نساء بالقناطر والتوفيقي ب" بـ5 جنيهات للفرد، وحدائق "النخيل والتوفيقي أ، والحديقة النموذجية أ، وحديقة الياسمين"، بـ10 جنيهات للفرد، وحدائق "لؤلؤة الشرق، والمركز الثقافي، والبحيرة، والنيل"، بـ20 جنيه للفرد".

وكشفت مديرية الصحة بالقليوبية، أنه تم تدعيم الحدائق بعربات العيادة المتنقلة وسيارات الإسعاف لتقديم الخدمات الطبية للمترددين عليها في حالة الطوارئ، وأنه سيتم التمركز طوال أيام عطلة العيد والتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي طوارئ.



إقبال شديد على حدائق القناطر الخيرية (1)



إقبال شديد على حدائق القناطر الخيرية (2)



إقبال شديد على حدائق القناطر الخيرية (3)



إقبال شديد على حدائق القناطر الخيرية (4)



إقبال شديد على حدائق القناطر الخيرية (5)



إقبال شديد على حدائق القناطر الخيرية (6)



إقبال شديد على حدائق القناطر الخيرية (7)



إقبال شديد على حدائق القناطر الخيرية (8)



إقبال شديد على حدائق القناطر الخيرية (9)



إقبال شديد على حدائق القناطر الخيرية (10)



إقبال شديد على حدائق القناطر الخيرية (11)



إقبال شديد على حدائق القناطر الخيرية (12)



إقبال شديد على حدائق القناطر الخيرية (13)



إقبال شديد على حدائق القناطر الخيرية (14)



إقبال شديد على حدائق القناطر الخيرية (15)