إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين وموتوسيكل بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 8 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم سيارتين مع موتوسيكل في طريق تل القاضي - فرغان بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ديرب نجم المركزي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول 8 أشخاص، بينهم 5 أطفال، مقيمين جميعا بمركز ديرب نجم، مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي مع موتوسيكل في طريق تل القاضي - فرغان بمركز ديرب نجم، وتم تحويل حالتين من المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.