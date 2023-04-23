إصابة 11 شخصا بينهم 4 فى حالة حرجة جراء حادث دهس جماعى فى فرنسا

وكالات

أصيب 11 شخصا بينهم 4 في حالة حرجة، بعد أن صدمت حافلة حشدا من الناس في أحد المهرجانات شمالي فرنسا.

ووفقا لصحيفة "20 دقيقة" الفرنسية فقد صدمت سيارة حشدًا من الناس في مهرجان دولي لتطيير الطائرات الورقية أقيم في شمال فرنسا، ما أسفر عن إصابة 11 شخصًا على الأقل، بينهم أربعة في حالة حرجة ، حسبما ذكرت وسائل إعلام.

وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع في بلدة بيرك في مقاطعة با دو كاليه في شمال فرنسا مساء السبت.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن مكتب المدعي العام في بولوني سور مير، قال: "يُزعم أن السائق فقد السيطرة على سيارته بعد الخلط بين دواسة الفرامل ودواسة الوقود"، لافتا إلى أنه "بعد اختباره سلبيًا على الكحول والمخدرات، سيتم الاستماع إلى المتهم، الذي أصيب بجروح طفيفة".

وحسب موقع سبوتنيك، أكدت السلطات المحلية أنه تم اعتقال السائق، ولم يتم توضيح الظروف الدقيقة للحادث وأسبابه.