اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أبريل 2023 02:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة بناء مخالف على أرض زراعية ثالث أيام عيد الفطر في بورسعيد.. صور

الأحد، 23 أبريل 2023 01:56 م
إزالة بناء مخالف على أرض زراعية ثالث أيام عيد الفطر في بورسعيد.. صور ازالة بناء مخالف ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة التنفيذية بحى الجنوب برئاسة أحمد زغلف، حملة أسفرت عن إزالة حالتى تعدى بالبناء المخالف على الارض الزراعيه فى منطقة الرضوان على مساحة 350 متر، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمواصلة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف فى أيام عيد الفطر المبارك، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.

وشدد محافظ بورسعيد، على استمرار تلك الحملات، والتى يستغل المخالفين الأجازات الرسمية والأعياد وقيامهم بالتعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وفى سياق مختلف، شهدت محافظة بورسعيد مظاهر الفرحة فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك من التواجد فى الحدائق والمتنزهات وأماكن الألعاب للأطفال

 

ازالة التعديات
ازالة التعديات

ازالة بناء مخالف ببورسعيد
ازالة بناء مخالف ببورسعيد

ازالة حالة تعدى
ازالة حالة تعدى

جانب من الإزالة
جانب من الإزالة
 
 
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

عيد الفطر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة