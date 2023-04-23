إزالة بناء مخالف على أرض زراعية ثالث أيام عيد الفطر في بورسعيد.. صور

شنت الأجهزة التنفيذية بحى الجنوب برئاسة أحمد زغلف، حملة أسفرت عن إزالة حالتى تعدى بالبناء المخالف على الارض الزراعيه فى منطقة الرضوان على مساحة 350 متر، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمواصلة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف فى أيام عيد الفطر المبارك، وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة، وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.

وشدد محافظ بورسعيد، على استمرار تلك الحملات، والتى يستغل المخالفين الأجازات الرسمية والأعياد وقيامهم بالتعدى على الأراضى الزراعية والبناء المخالف.

وفى سياق مختلف، شهدت محافظة بورسعيد مظاهر الفرحة فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك من التواجد فى الحدائق والمتنزهات وأماكن الألعاب للأطفال.