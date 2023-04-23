أسعار مخفضة تصل لـ30%.. اعرف أماكن منافذ السلع المتنقلة فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

تواصل منافذ السلع المتنقلة بمحافظة الجيزة يوميا توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفيضات تصل لـ30%؛ لضبط الأسواق ومواجهة كافة صور احتكار السلع من بعض التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أماكن تمركز منافذ السلع المتنقلة في محافظة الجيزة.

- شارع همفرس في بولاق الدكرور

- 247 عمارة 6 أكتوبر

- الحي السادس سوق الخضار – أكتوبر

- الكوم الأخضر – العمرانية ب – فيصل

- بجوار قسم شرطة العياط – العياط

- شارع المحطة – العياط

- شارع المطار بجوارمعهد القلب – إمبابة

- مركز ومدينة البدرشين

- أمام المحكمة بمركز العياط

- أول شارع المنشية طوابق فيصل

- شارع النصر في إمبابة

- شارع الجمهورية أمام دار المناسبات البدرشين

- كعابيش الطوابق فيصل

- كوم بكار اخر فيصل – الهرم

- برطس أمام الوحدة المحلية أوسيم

- 50 أ شارع وزارة الزراعة عمارة الأوقاف الدقي

- شارع المطار بشتيل الوراق.

-أمام مستشفى مبارك منشأة القناطر.

- الشوبك الشرقي الصف

- ترعة الزمر مزلقان المطار المنيرة الشرقية

- مدخل المستقبل أكتوبر

- شارع أو الليل بولاق الدكرور

- مدخل المستقبل 6 أكتوبر

- جزيرة محمد السوق الوراق

- الوحدة المحلية البراجيل أوسيم

- منشية البكاري الهرم

- الطالبية الهرم

- زاوية أو سويلم العياط

- سلم المطافي المنيب

- فيصل بولاق الدكرور

- مزلقان لعبة بشتيل أوسيم

- زاوية أبو سويلم العياط

- 800 فدان 6 أكتوبر

ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال احتفالات شم النسيم و عيد الفطر المبارك والتأكد من توافر كافة السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مناسبة وبالكميات التى تكفى احتياجات المواطنين مع استمرار متابعة عمل المخابز ومنافذ بيع السلع الغذائية الثابتة والمتحركة والتأكد من توافر المقررات التموينية والبترولية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد اللواء أحمد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطرى والتموين ومباحث التموين خلال فترة الأعياد على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم للتأكد من جودة وصلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.