أخبار × 24 ساعة.. الصحة: المبادرات الرئاسية خدمت 11.5 مليون شخص مجانا فى أول 2023

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
"التعليم": 6 مايو بدء امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج إلكترونيا
ضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل
8 خطوط ساخنة من وزارة الصحة للاستفسار عن خدماتها للمواطنين.. اعرفها
امتحانات الثانوية العامة 2023.. مستوى الأسئلة يحدث طفرة بالمجاميع الكلية
وزيرة الهجرة تهنئ الدكتورة داليا مصطفى لتوليها منصب مستشار رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية
غرفة عمليات التموين تتابع إنتاج الخبز المدعم في ثانى أيام عيد الفطر
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