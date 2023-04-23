اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أبريل 2023 12:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: المبادرات الرئاسية خدمت 11.5 مليون شخص مجانا فى أول 2023

الأحد، 23 أبريل 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: المبادرات الرئاسية خدمت 11.5 مليون شخص مجانا فى أول 2023 وزارة الصحة
إعداد محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

"التعليم": 6 مايو بدء امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج إلكترونيا
ضوابط تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل
8 خطوط ساخنة من وزارة الصحة للاستفسار عن خدماتها للمواطنين.. اعرفها
امتحانات الثانوية العامة 2023.. مستوى الأسئلة يحدث طفرة بالمجاميع الكلية
وزيرة الهجرة تهنئ الدكتورة داليا مصطفى لتوليها منصب مستشار رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا الكندية

 


الصحة

التموين

التعليم

التضامن

اخبار 24 ساعة



الموضوعات المتعلقة

أخبار × 24 ساعة.. مد ساعات تشغيل الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق فى أيام العيد

السبت، 22 أبريل 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. مفتى الجمهورية: صيام الست من شوال يعادل ثواب سنة كاملة

الجمعة، 21 أبريل 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. مبادرة كلنا واحد توفر ملابس ولحوم العيد بتخفيض 60%

الخميس، 20 أبريل 2023 12:00 ص

أخبار × 24 ساعة.. الزراعة: توفير كعك العيد فى المنافذ ومعرض السلع الغذائية

الأربعاء، 19 أبريل 2023 12:00 ص

أخبار 24 ساعة.. الجمعة عيد الفطر المبارك "فلكيا"

الإثنين، 17 أبريل 2023 12:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة