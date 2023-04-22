اليوم السابع
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7 توصيات لعمومية "مصر للألومنيوم" أبرزها خفض التكاليف وتعظيم العائد

السبت، 22 أبريل 2023 02:00 ص
7 توصيات لعمومية "مصر للألومنيوم" أبرزها خفض التكاليف وتعظيم العائد ألومنيوم
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركة مصر للألومنيوم، قرارات وتوصيات الجمعية العامة العادية لشركة مصر للألومنيوم، باعتماد مشروع الموازنة التقديرية للنشاط الجاري للعام المالي 2023/2024 بصافي ربح قدره 3.1 مليار جنيه، ومشروع الموازنة الاستثمارية والبالغ قيمتها 1.1 مليار جنيه بالتمويل الذاتي، وذلك طبقًا للموازنة المعروضة، والتأكيد على توصيات الجمعيات العامة السابقة بشأن ما يلي:
 
1- يتعين على الشركة زيادة الطاقات الإنتاجية والقيمة المضافة من خلال ضخ استثمارات بالشراكة مع مستثمر استراتيجي والقطا الخاص (محلي-أجنبي) لتعظيم العائد على الاستثمارات.
 
2- يتعين على الشركة إجراء الصيانات الدورية والوقائية لجميع الوحدات الإنتاجية لكي يتحقق الاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة، وتحقيق المستهدف بالموازنة العامة للشركة حتى يمكن الاستفادة الكاملة من ارتفاع الأسعار العالمية لمعدن الألومنيوم.
 
3- نظرًا للتنافسية الشديدة بالأسواق العالمية يتعين على الشركة ضرورة الاهتمام بجميع متطلبات الجودة اللازمة للمنتجات النهائية دعمًا للجهود التسويقية بالأسواق المحلية والعالمية، وحفاظًا على عملاء الشركة وبذل الجهود لفتح أسواق عالمية جديدة.
 
4- العمل على خفض تكاليف الإنتاج بترشيد استخدام المواد الخام، وترشيد استهلاك الطن من الطاقة عن طريق الاستعانة بإحدى الشركات المتخصصة في ترشيد الطاقة المستخدمة في العملية الإنتاجية.
 
5- إعداد دراسة تفصيلية عن مدى احتياج الشركة من المخزون الراكد وبطئ الحركة وسرعة التصرف الأمثل في هذا المخزون.
 
6- سرعة تحصيل مستحقات الشركة لدى الغير لتوفير السيولة المالية للشركة، وحتى لا يكون هناك أموال معطلة.
 
7- يجب على الشركة الالتزام بتطبيق الدليل المحاسبي بقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 1807 لسنة 2022، ويتعين على الشركة تنفيذ الاستثمارات المعتمدة والمدرجة بالموازنة التقديرية بنفس العام.

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