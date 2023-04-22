10 ملايين إيرادات فى 2022.. اعرف أهم 3 أرقام عن المنشآت الطبية فى نقابة الأطباء

كتبت آية دعبس

أصدرت النقابة العامة للأطباء تقرير بشأن لجنة المنشآت الطبية، برئاسة الدكتور عماد سمير عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة المنشآت الطبية، أوضح التقرير أهم 3 أرقام بشأن المنشآت الطبية.

إيردات فى عام 2022 بمبلغ 10 ملايين و295 ألفا و986 جنيها مقارنة بعام 2021 حقق مبلغ 9 ملايين و880 ألفا و505 جنيهات، وفي عام 2020 كانت إيراداته 7 ملايين و83 ألفا و22 جنيها. مصروفات قسم المنشآت الطبية في عام 2022 كانت 637 ألفا و616 جنيها، بينما في 2021 كانت 813 ألفا و503 جنيهات وفي 2020 كانت 503 آلاف و469 جنيها. تم دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للأطباء وأسرهم من فائض قسم المنشآت في عام 2022 البالغ 9 ملايين و658 ألفا و370 جنيها بمبلغ 2 ملايين و232 ألفا و807 جنيهات.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء يوم الجمعة 12 مايو 2023، معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.

وكان قد اتخذ مجلس النقابة العامة للأطباء، قرار ببدء سداد الديون المتراكمة على النقابة على مدار 7 سنوات سابقة والبالغة 121 مليون و174 ألف و495 جنيه لصندوق معاشات اتحاد نقابات المهن الطبية عن نسبة اشتراكات الأطباء في الأعوام السابقة، وسددت النقابة مؤخراً منها 15 مليون جنيه، على أن يتم جدولة سداد باقي المديونية لعدم الإضرار بتقديم الخدمات للأطباء وأسرهم.