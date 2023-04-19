نقابة الأطباء: افتتاح نادى بالمحلة بعد تطويره

أعلنت النقابة العامة للأطباء ونقابة الأطباء بالغربية عن افتتاح نادى الأطباء بالمحلة بمحافظة الغربية وذلك بعد تطويره .

وأوضح الدكتور بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية، أن النادي كان تحت إدارة متعهد منذ عام 2018 ولم يتم تقديم خدمات النادي بصورة تليق بالأطباء، بالإضافة إلى أن القاعات أصبحت مستهلكة ولا تصلح لأى من أنشطة النقابة الفرعية، فضلا عن أن المتعهد المستأجر للنادي رفض تسليم النادي بعد انتهاء المدة القانونية للتعاقد وهو ما حدا بالنقابة إلى اللجوء إلى القضاء للحفاظ على حقوق النقابة ومقدرات الأطباء.

وأشار الدكتور أحمد علي مقرر اللجنة القانونية بالنقابة العامة للاطباء إلى أن النقابة العامة أقامت دعوى طرد تطلب فيها إستلام نادي أطباء الغربية، بالمحلة في فبراير 2020، والتي صدر الحكم فيها بالطرد وتسليم إدارة المكان لنقابة الأطباء، وإلزام المدعي عليه بالتعويض المادي وقدره 350 ألف جنيه.

وأوضح الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أنه بعد تسليم النادي للنقابة تم تشكيل لجنة مشتركة من النقابة العامة ونقابة اطباء الغربية أعضاءها هم د.أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة ود.أحمد علي مقرر اللجنة القانوينة بالنقابة العامة ود.بهاء توفيق نقيب أطباء الغربية ود.أحمد السمنودي أمين صندوق نقابة أطباء الغربية، وذلك للعمل علي تنفيذ خطه تطوير النادي .

وأكد القاضي انه تم تجديد كافة المباني وقاعات المناسبات بالنادى، وذلك بصورة تليق بخدمة أطباء مصر.

ولفت إلى أن مجلس نقابة أطباء الغربية يولي اهتماما كبيرا بتحسين الخدمات المقدمة لأطباء محافظة الغربية وفي سبيل ذلك تم افتتاح فرع لنقابة أطباء الغربية بمدينة المحلة وذلك لخدمة أطباء المدينة والمناطق المجاورة.

و أشار الدكتور أحمد السمنودي أمين صندوق نقابة اطباء الغربية إلى أن مشاركة النقابة العامة بنادي أطباء المحلة وهي النسبه الأكبر ، إلا أن تطوير النادي راغب البعد الخدمي للنقابه في خدمة اطبائها حيث تم احتفاظ النقابه الفرعيه بقاعات الدور الثاني لإستغلالها في النشاط العلمي و الاجتماعي لأطباء الغربية.

وتوجه مجلس نقابة اطباء مصر بالشكر الي كل من ساهم في تطوير نادي الأطباء بالمحلة ،و يثمن مجهودات نقيب أطباء الغربية وأمين صندوق النقابة و أعضاء هيئة المكتب بالنقابة الفرعية بالغربية‘ لمساندتهم و دعمهم الغير محدود في استرداد و استلام النادي وكذلك تطويره بصوره تليق بأطباء محافظة الغربية.

ويذكر أن نادي الاطباء يقع في مدينة المحلة بمحافظة الغربية ونسبة شراكة النقابة العامة فيه هي 57% بينما نسبة نقابة اطباء الغربية هي 43%.