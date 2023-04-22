‫تعرف على مواعيد زراعة البصل فى مصر والأنواع المصدرة للخارج

كتبت أسماء نصار

البصل من المحاصيل التصديرية الاقتصادية الهامة والذى يدر دخلاً مجزياً للمزارع سواء زرع منفرداً أو محملاً على معظم المحاصيل وعلى أشجار الفاكهة ويستخدم فى تغذية الإنسان والأغراض الطبية والتحنيط منذ العصور المبكرة وقد وجد مرسوماً على معابد قدماء المصريين منذ أكثر من أربعة ألاف سنه قبل الميلاد .

ويتميز البصل عن باقي المحاصيل أنه ينمو فى جميع الأقاليم المناخية فى العالم ولكن هناك أقاليم متميزة فى نموه مثل مصر وإسبانيا والولايات المتحدة واليابان وهى نبات ذو حولين حيث يعطى محصول الأبصال فى موسم النمو الأول " مرحلة إنتاج الأبصال" وتتكون البذور فى موسم النمو الثاني "مرحلة إنتاج البذور" والتلقيح خلطي بالحشرات.

وفى التقرير التالى نوضح التفاصيل الخاصة بزراعة البصل:

1 تزرع العروات الشتوية فى الوجه القبلي خلال الفترة من منتصف أغسطس إلى نهاية سبتمبر .

2- فى الوجه البحري تتم الزراعة من أول أكتوبر حتى نهاية نوفمبر .

3- يراعى فى أرض المشتل أن تكون صفراء خفيفة أو ثقيلة وخالية من الأملاح و لا تزيد نسبة الكالسيوم بها عـن 10%حتى لا يتشقق سطح التربة ويؤدى إلى جفاف الجذور ويسهل تقليع غ بدون إحداث أضرار بها .

2- يجـب أن تكون خالية من الحشائش والأمراض وخصوصا مرض العفن الأبيض ومرض الجذر القرنفلي مـع مراعاة عدم التسميد البلدي ومـن المهم أن يكون قريب من مصدر دائم للري بعيدا عن كومات السماد البلدي لتجنب الإصابة بالحفار.

وهناك أنواع عديدة من البصل

1- جيزة 6محسن: يـزرع فى الوجه القبلي خاصة فى العروة الشتوية وأبصال هذا الصنف صفــراء ذهبيــة اللون وشكلها مبطط ويمتاز بجودة التخزين والصلاحية للتصدير إلــى جميــع بــلاد العالـم كمـا يصلـح لصناعـة التجفيـف ولا يجـود هـذا الصنـف فـى الوجـه البحـري

حيــث يصــاب بالأمــراض الفطريــة.

2- جيزة 20 : يــزرع فــى الوجــه البحــري والقبلــي فــى العــروات الشــتوية والصيفيــة المبكــرة ويمتــاز بوفــرة المحصــول والجــودة الفائقــة فــى التخزيــن ولــون أبصالــه أدكــن مــن الصنـف السـابق ويمتـاز هـذا الصنـف بوفــرة المحصــول وجــودة التخزيــن ويصـدر إلـى الـدول الأوربيـة والعربيـة .

3- جيزة أحمر : لـون القشـرة أحمـر غامـق ومتماسـكة ولـون اللحـم أحمـر غامــق لجميــع الأوراق الشــحمية فــى البصلــة وفــى فتــرة التخزيــن العــادي مــن 7- 8 شــهور والصنــف ملائــم لظــروف الإنتــاج بالوجــه البحــري والجيــزة وبنــى ســويف والفيــوم ويصـدر إلـى الـدول العربيـة وبعـض البـلاد الاوربية.

4- جيزة أبيض:لـون القشـرة أبيـض ومتماسـكة ولـون اللحـم أبيـض ناصـع وتصـل فتـرة التخزيـن العـادي مــن 8- 9 شــهور والصنــف ملائــم لظــروف الإنتــاج بالوجــه البحــري والقبلــي ويســتخدم الصنــف فــى صناعــة التجفيــف لارتفــاع نســبة المـواد الصلبـة الذائبـة الكليـة بـه 0 ويمتــاز المنتــج النهائــي للتجفيــف بلــون أبيــض ناصــع كمــا تصلــح أبصــال الصنــف للاســتهلاك الطــازج والبصــل الأخضــر .

5- جيزة سبعيني : يتميــز بالتبكيــر عــن الصنــف شــندويل 1 بأســبوعين ولــون الأبصــال أصفــر واللحــم الداخلــي أبيــض وشــكل الأبصــال مبطــط ســميك كمــا تتميــز أبصالــه بالعنــق الرفيــع ويصلــح لإنتــاج البصــل مــن البصيــلات ويجـود فـى مصـر الوسـطى ومصـر العليـا.

6- شندويل 1: الصنـف تحـت التسـجيل ويـزرع فـى محافظـات الوجــه القبلــي وهــو مبكــر النضــج يصلــح للتصديـر المبكـر إذا أنـه يبكـر بحوالي اسـبوعين فـى النضـج عـن جيـزة 6محسـن ولـون القشـرة

أصفـر وشـكل الأبصـال مبطـط سـميك 6

7- تركيبي ابيض : الصنف تحـت التسـجيل ويتميـز بارتفـاع محصولـه وتحملـه للأمـراض عــن الصنــف جيــزة ابيــض والأبصــال الصلبـة ولـون القشـرة أبيـض ومتماسـكة ولــون اللحم ابيض ناصــع وتصــل فتــرة التخزيــن العــادي مــن 8- 9 شــهور والصنـف ملائـم لظـروف الإنتـاج بالوجـه البحــري والقبلــي ويســتخدم الصنــف فــى صناعــة التجفيــف لارتفــاع نســبة المــواد الصلبــة الذائبــة الكليــة بــه .

8- جيزة مطاول : الصنـف تحـت التسـجيل و يـزرع فـى محافظـات الوجـه البحـري والقبلـي فـى العـروات الشـتوية والصيفيــة المبكــرة ويمتــاز بالجــودة الفائقـة فـى التخزيـن ولـون أبصالـه صفـراء ويصـدر إلـى الـدول الأوربيـة والعربيـة كمـا يصلـح لصناعـة التجفيـف .