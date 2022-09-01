لمزراعى البصل.. إعرف أهم النصائح بالتزامن مع موسم زراعته

كتبت أسماء نصار

يعد البصل أحد الخضروات المستهلكة بكثرة فى العالم لا سيما مع سهولة زراعته والعناية به، وهناك مواعيد متعددة لزراعة البصل فى مصر، وتختلف حسب الغرض من الزراعة ، وفى العموم فإن لها أربعة مواعيد أساسية كإنتاج اقتصادى، ويختلف الميعاد تبعاً لإختلاف المناطق الجغرافية، إلا أن هناك ميعادين مناسبين جداً بالنسبة لمصر.

وفى التقرير التالى نوضح أهم المعلومات حول زراعة البصل فى مصر

1- زراعة البصل في نفس المكان عدة سنوات متتالية خطر جداً، حيث تتوطن فى التربة إصابة العفن الأبيض والعفن القرنفلي واعفان الرقبة.

2-ينصح بزراعة البصل سنتين متتاليتين في نفس الأرض ثم تغيير الزراعه في السنة الثالثة، والعودة مرة أخري لزراعته في السنة التي تليها وهكذا.

3- عدم تطهير الشتلات والبصيلات قبل الزراعة بمبيد فطري يؤدي إلي سهولة الإصابة بأعفان الجذور.

4-تطهير البصيلات قبل زراعتها في الأرض بأي مبيد مطهر للجذور مثل ريزوليكس بمعدل 1.5 جرام لكل لتر مياه ويكون ذلك بتغطيس الشتلات في المحلول الذي تم إعداده فى برميل لمدة 3 ثواني ثم إخراجها للزراعة كما أن الاسراف المبالغ فيه بالتسميد النيتروجينى يؤدى إلى التواء عروق البصل وتكسره.

5- تزرع العروات الشتوية من البصل فى الوجه القبلى خلال الفترة من منتصف أغسطس إلى نهاية سبتمبر، أما بالنسبة للوجه البحرى فتتم الزراعة من أول أكتوبر حتى نهاية نوفمبر.

6- يراعى فى أرض المشتل أن تكون صفراء خفيفة أو ثقيلة وخالية من الأملاح ولاتزيد نسبة الكالسيوم بها عن 10 % حتى لا يتشقق سطح التربة ويؤدى إلى جفاف الجذور ويسهل تقليع الشتلات بدون إحداث أضرار بها كما يجب أن تكون خالية من الحشائش والأمراض وخصوصاً مرض العفن الأبيض ومرض الجذر القرنفلى والتفحم مع مراعاة عدم التسميد البلدى ومن المهم أن يكون المشتل قريب من مصدر دائم للرى بعيداً عن كومات السماد البلدى لتجنب الإصابة بالحفار .

7-يزرع جيزة 6 محسن فى محافظات الوجه القبلى خاصة فى العروة الشتوية وأبصال هذا الصنف صفراء ذهبية اللون وشكلها مبطط ويمتاز بجودة التخزين والصلاحية للتصدير إلى جميع بلاد العالم كما يصلح لصناعة التجفيف ولا يجود هذا الصنف فى الوجه البحرى.

8- جيزة 20 فيزرع فى محافظات الوجه البحرى والقبلى فى العروات الشتوية والصيفية المبكرة ويمتاز بوفرة المحصول والجودة الفائقة فى التخزين ولون أبصاله أدكن من الصنف السابق ويمتاز هذا الصنف بوفرة المحصول وجودة التخزين وقلة نسبة الأبصال النقضة والمخالفة للصنف ويصدر إلى الدول الأوروبية والعربيةكم يصلح لصناعة التجفيف.

9- جيزة أحمر فهو من الأبصال الصلبة ولون القشرة أحمر غامق ومتماسكة ولون اللحم أحمر غامق لجميع الأوراق الشحمية فى البصلة وفترة التخزين العادى من 7 – 8 شهور والصنف ملائم لظروف الإنتاج بالوجه البحري والجيزة وبنى سويف والفيوم ولايصلح للتجفيف ويصدر إلى الدول العربية.

10- جيزة أبيض وهناك "جيزة أبيض" وهو من الأبصال صلبة ولون القشرة أبيض ومتماسكة ولون اللحم أبيض ناصع وتصل فترة التخزين العادى من 8 – 9 شهور والصنف ملائم لظروف الإنتاج بالوجه البحرى والقبلى ويستخدم في صناعة التجفيف لارتفاع نسبة المواد الصلبة الذائبة الكلية به، ويتميز المنتج النهائى للتجفيف بلون أبيض ناصع كما يصلح أبصال الصنف للغذاء الآدمى والتصدير.

11- "شندويل 1" فهو صنف تحت التسجيل ويزرع في محافظات الوجه القبلى وهو مبكر النضج يصلح للتصدير المبكر إذ أنه يبكر بحوالى أسبوعين فى النضج عن جيزة 6 محسن ولون أبصاله صفراء وشكلها مبطط.

12- الزراعة فى أحواض تتم في الأراضى الثقيلة والخفيفة ويجب تنعيم وتسوية التربة جيداً تقسم الأراضى إلى أحواض مساحتها 3 × 4 م تقريباً وتزرع البذور بدار وتغطى غطاء خفيف بجربعة التربة وتكون الزراعة بمعدل 40 – 45 كجم بذرة للفدان.