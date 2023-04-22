اليوم السابع
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يوم رياضى لذوى الهمم بجنوب سيناء ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"

السبت، 22 أبريل 2023 10:41 م
يوم رياضى لذوى الهمم بجنوب سيناء ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" يوم رياضي لذوي الهمم بجنوب سيناء
جنوب سيناء - ياسر عامر

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نفذ مركز شباب الساحل بطور سيناء لليوم الثاني على التوالي، ألعابا ترفيهية، ويوما رياضيا لذوي القدرات والهمم، بمشاركة أعضاء برلمان الشباب ونادي التطوع بالمركز.

يشار إلى أن ذلك يأتي ضمن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأشار محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إلى أن ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تكثيف الانشطة والفعاليات المنفذه بمراكز الشباب، لافتا أن الفعاليات تضمنت يوم ترفيهي للقاطنين بالقرى والنجوع والمدن الواقعة في النطاق الجغرافي لمراكز الشباب بهدف إدخال البهجة والسعادة عليهم من خلال الأنشطة المنفذه العاب رياضية وانشطة ترفيهية وملاهي أطفال وحمامات السباحة وصالات البلياردو وتنس الطاولة، وذلك في إطار الدور المجتمعي لمراكز الشباب وفقا لإستراتيجية الوزارة وتحقيقا لأهدافها نحو مجتمع متكامل .

وأضاف أن مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب"، تأتي تأكيداً على عدم اقتصار دور مراكز الشباب، على ممارسة الرياضة فقط بل جذب أكبر عدد من المشاركين في الأنشطة والفاعليات وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز وتقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والفاعليات الرياضية والثقافية والفنية والترويحية والخدمية والتي تناسب كافة الاعمار ومختلف الفئات .

يوم رياضي لذوي الهمم بجنوب سيناء (1)
يوم رياضي لذوي الهمم بجنوب سيناء (1)

 

يوم رياضي لذوي الهمم بجنوب سيناء (2)
يوم رياضي لذوي الهمم بجنوب سيناء (2)

 

يوم رياضي لذوي الهمم بجنوب سيناء (3)
يوم رياضي لذوي الهمم بجنوب سيناء (3)

 

يوم رياضي لذوي الهمم بجنوب سيناء (4)
يوم رياضي لذوي الهمم بجنوب سيناء (4)

 

يوم رياضي لذوي الهمم بجنوب سيناء (5)
يوم رياضي لذوي الهمم بجنوب سيناء (5)

 

يوم رياضي لذوي الهمم بجنوب سيناء (6)
يوم رياضي لذوي الهمم بجنوب سيناء (6)

 

يوم رياضي لذوي الهمم بجنوب سيناء (7)
يوم رياضي لذوي الهمم بجنوب سيناء (7)

 


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