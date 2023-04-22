وكيل صحة الغربية يتابع خطة انتشار العيادات المتنقلة بالميادين 

أجرى الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية ، جولة تفقدية على نقاط تمركز العيادات المتنقلة بالميادين والحدائق والمتنزهات لمتابعة سير العمل، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، رافقه الدكتور أسامة فتحى مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة والدكتور محمد وجدى مدير إدارة الرقابة الداخلية والدكتور احمد محسن مدير إدارة القوافل الطبية يأتى ذلك تطبيقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان برفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بأماكن التجمعات خلال فترة الأعياد.

أوضح وكيل الوزارة أن القوافل العلاجية والعيادات المتنقلة منتشرة بميدان الجمهورية بطنطا ومنطقة المستعمرة بالمحلة الكبرى خلال أيام عيد الفطر المبارك من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 مساء واطمأن على تواجد الفرق الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات وإجراء الكشف الطبى اللازم للمواطنين.

وأكد الدكتور أحمد شعيب مدير إدارة طنطا ثانى على استمرار تواجد السيارات المتنقلة والمتابعة الطبية للمواطنين والتواصل المستمر بغرفة الأزمات بالمديرية وتحويل الحالات إلى المستشفيات اذا استدعى الأمر لذلك.

وفى نفس السياق قام وكيل الوزارة بالمرور على مستشفى المنشاوى العام وصدر طنطا للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه وتواجد الطاقم الطبى ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات والتأكد من توافر المخزون الإستراتيجى من الاكسجين بالمستشفى، كما تفقد أقسام العناية المركزة والكلى وقسم الحضانات ومتابعة التواجد والتزام الفريق الطبى بأوقات العمل.

وأكد على ضرورة حسن استقبال المريض وتوفير الخدمة الطبية لجميع المرضى، وتعاون كافة العاملين بالمستشفى لخدمة المرضى، ومتابعة جميع ملفات المرضى والنظر فى السلبيات وعرضها على الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعتها.