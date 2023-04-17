صحة الغربية: خطة طوارئ لتقديم التأمين الطبى أثناء الاحتفالات بالأعياد

تابع الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، تطبيق خطة التأمين الطبى أثناء احتفالات المصريين، بأعيد القيامة المجيد، وشم النسيم، على مدار الأيام المقبلة، والتى تتضمن تقديم الخدمات (العلاجية، الإسعافية، الوقائية) وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

كما تفقد سيارات الطوارئ وانتشار فرق التواصل المجتمعى حول الكنائس المختلفة بهدف تقديم التأمين الطبى للمترددين على الصلوات أثناء الأعياد، وتقديم الأدوية المختلفة للمواطنين بالمجان من خلال الأطباء والصيادلة والرائدات الريفيات.

كما شدد على تكثيف المرور الدورى على المنشآت الطبية خلال فترة الاحتفال بالأعياد، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، ومتابعة توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى، وكذلك التزام الفرق الطبية بنوبتجيات وجداول العمل خلال تلك الفترة، ورفع تقارير دورية.