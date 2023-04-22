نصائح مهمة عند شراء مشغولات الذهب.. أبرزها قبول إعادة بيع الفصوص

كتب إسلام سعيد

مع ارتفاع أسعار الذهب مؤخرًا بشكل كبير، ومع اتجاه المستهلكين لزيادة شراء الذهب، يقدم اليوم السابع أبرز النصائح التى يجب اتباعها عند شراء مشغولات ذهبية جديدة، ويقول جورج عبد الله الخبير فى أسواق المعادن الثمينة، إنه يجب على المستهلك التأكد من أن الشركة التى يشترى المنتج الخاص بها تقبل إعادة الشراء بالفصوص والأحجار الموجودة فى المشغولات، حتى لا يخسر وزن الحجر أو الفص فى القطعة عند إعادة البيع.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": عند شراء الذهب بأى من أشكاله، يجب التأكد من أن القطعة التى يتم شراؤها مصدرها معلوم وعدم شراء ذهب مجهول المصدر، والتأكد من وجود باركود اسم الشركة المنتجة، والتأكد من وجود دمغه على القطعة، إضافة إلى عدم الاتجاه للشراء غبر الإنترنت.

وبشأن ما يجب أن ينص عليه فى فاتورة شراء الذهب، أوضح "جورج"، أنه يجيب أن يتم سؤال التاجر حول آليات بيع الذهب وهل يتم قبوله بالأحجار والفصوص أم لا، وثانيًا مطالبة التاجر بالنص صراحة فى الفاتورة على إعادة بيع المنتج كاملًا دون استقطاع وزن الفصوص.

ومن جانب آخر، أكد أن شراء الذهب المستورد ينطوى على مخاطر عدة أبرزها خسارة المصنعية والتى تكون 3 أضعاف المصرى، ثانيًا خسارة وزن الأحجار من كل قطعة، مشيرا إلى الصناعة الوطنية أصبح لديها منتجات أفضل من المستورد، وشراء أى منتج أجنبى يعنى خروج العملة الصعبة من البلاد.