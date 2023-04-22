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مواعيد التقدم للصف الأول الابتدائى للعام المقبل بالمدارس الرسمية.. تفاصيل

السبت، 22 أبريل 2023 02:00 ص
مواعيد التقدم للصف الأول الابتدائى للعام المقبل بالمدارس الرسمية.. تفاصيل وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى التقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل بالمدارس الرسمية، موضحة أنه يمكن لولى الأمر إنشاء الحساب الموحد، وبعد الحصول على الحساب سوف يسمح له باستخدام الخدمات الإلكترونية مثل: (التقدم للصف الاول الابتدائى أو رياض الأطفال إلكترونيا.

 

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التقدم لرياض الأطفال والصف الاول الابتدائى للعام الدراسى المقبل، 2023,2024، وفق الضوابط والخطوات التالية:

- بدأ التسجيل الإلكترونى من اليوم 1 يونيو 2023 حتى 30 يونيو 2022.

- يتم التقديم إلكترونيا عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

- سن التقدم للصف الأول الابتدائى لا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات للصف الأول الابتدائى.

- سن التقدم لمرحلة رياض الأطفال لا يقل عن 4 سنوات.

- يتم تنسيق الطلاب عن طريق المديريات بكل محافظة طبقا لكثافتها وظروفها.

- يمكن لولى الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئى من خلال نفس موقع التقديم، وعقب إعلان نتيجة التقديم يتم التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقى الخاص بالطالب.

- يمكن للمدارس مساعدة ولى الأمر فى حالة تعثره فى التسجيل الالكترونى، وفى حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائى عند التقديم.

- تقوم المديريات التعليمية بإرسال نتيجة القبول للطلاب فور الانتهاء منها، ويتم إخطار المدارس ببيانات الطلاب الوافدين الذين تم قبولهم.

- متاح لولى الأمر التقدم على أكثر من مدرسة حيث يتاح له 4 مدارس بالإدارة المتقدم عليها.

 


التربية والتعليم

التقدم للصف الاول الابتدائي

موعد التقدم للصف الاول الابتدائي 2023

اخبار مصر



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