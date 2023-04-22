اليوم السابع
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السبت، 22 أبريل 2023 05:47 م
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مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى تصادم سيارتين بكفر الشيخ

السبت، 22 أبريل 2023 05:44 م
مصرع 3 أشخاص وإصابة 8 آخرين فى تصادم سيارتين بكفر الشيخ حادث تصادم - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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لقى 3 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، وأصيب 8 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، على الطريق الكائن ما بين مركز الحامول وعزبة نيل التابعة لمركز بيلا.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم السبت، وصول 8 أشخاص مصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام بإصابات متفرقة، وجثتين إلى مشرحة نفس المستشفى، وجثة واحدة إلى مشرحة مستشفى الحامول المركزي.

وتبين من الفحص الطبي، أن المتوفين هم "س.ج"، 30 عامًا، و"ر.ج"، 25 عامًا، و"ر.ع"، 19 عامًا، وجرى إيداع الجثة الأولى بمشرحة مستشفى الحامول المركزي، وإيداع الجثتين الأخريين في مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

أما المصابين :"آيات.ص"، و"نور.ع"، و"شهد.ع"، وسلمى.ع"، وإيمان.ص"، وعبدالرحمن.ع"، وأسماء.م"، و"راندا.ج"، وجرى نقلهم إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقيهم العلاج اللازم.

 

 

 


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