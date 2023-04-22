مصرع طفل غرقا وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب توك توك بكفر الشيخ

لقى طفل مصرعه غرقا فى بحر العتيقى بقرية كفر السودان التابعة لمركز كفر الشيخ، وجرى انتشال جثمان الطفل، ونقله لمستشفى دسوق العام.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اخطارًا من مأمور مركز دسوق، يفيد بغرق محمود عمر على، 10 سنوات، فى بحر العتيقى بقرية كفر السودان التابعة لمركز كفر الشيخ،لانزلاق قدمه أثناء لهوه، وجرى انتشال جثمان الطفل، ونقله لمستشفى دسوق العام، تجت تصرف النيابة.

كما أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة بإصابات متفرقة، فى حادث انقلاب توك توك فى ترعة بالقرب من كوبرى الحيطية بطريق كفر الشيخ الرياض، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين، لمستشفى كفر الشيخ، لتلقى الاسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات بالمحافظة، ومديرية الصحة ومرفق الاسعاف، إشارة بوقوع حادث انقلاب توك توك فى ترعة بالقرب من كوبرى الحيطية بطريق كفر الشيخ الرياض، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ، لتلقى الاسعافات اللازمة، ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتقديم كافة الرعاية الطبية للمصابين.

وتبين من دفاتر المستشفى إصابة كل من " شروق.ع.ب" 21 سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و" محمد.ع.ب"، 13سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و" وشيماء،ع.ب" 24سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، و" ومنال.ع.ب"، 18سنة، بكدمات متفرقة بالجسم، ووالدتهم" ثناء.م.م.ص"، 50سنة، بكدمات متفرقة بالجسم.