اليوم السابع
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ضبط عاطل بتهمة الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين فى كفر الشيخ

الجمعة، 10 فبراير 2023 02:13 م
ضبط عاطل بتهمة الدجل والشعوذة والنصب على المواطنين فى كفر الشيخ المتهم عقب إلقاء القبض عليه
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، القبض على عاطل، تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرته على ممارسة أعمال السحر والشعوذة لحل مشاكلهم، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

 

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تفيد بوجود صفحة على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" والتى يبدى من خلالها المعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالى .

 

بإجراء التحريات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها عقب تقنيين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة وبحوزته (هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم").

 

بمواجهته أقر بقيامه بالنصب على ضحاياه وممارسة أعمال الدجل والشعوذة والترويج لنشاطه عن طريق الموقع المشار إليه عبر شبكة "الإنترنت" مقابل مبلغ مالى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


السحر والشعوذة

النصب على المواطنين

شبكة الانتر نت

فيس بوك

مقابل مالى



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