اليوم السابع
Ads
السبت، 22 أبريل 2023 03:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بطنطا

السبت، 22 أبريل 2023 02:08 م
مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بطنطا انقلاب سيارة داخل ترعة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شاب مصرعه، وأصيب آخر، إثر انقلاب سيارة ملاكى يستقلانها، فى ترعة القاصد بطنطا، وتم انتشال الجثة والمصاب ونقلهما للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكى فى ترعة القاصد بمدينة طنطا.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكى يستقلها اثنان فى الترعة، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق.
 
وأسفر الحادث عن مصرع شاب واصابة صديقه بإصابات متفرقة، تم انتشال الجثة والمصاب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

محافظة الغربية

طنطا

ترعة القاصد

اخبار الحوادث

حادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة