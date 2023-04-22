مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بطنطا

الغربية مصطفى عادل

لقى شاب مصرعه، وأصيب آخر، إثر انقلاب سيارة ملاكى يستقلانها، فى ترعة القاصد بطنطا، وتم انتشال الجثة والمصاب ونقلهما للمستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بانقلاب سيارة ملاكى فى ترعة القاصد بمدينة طنطا.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ملاكى يستقلها اثنان فى الترعة، بعد أن اختلت عجلة القيادة بيد السائق.

وأسفر الحادث عن مصرع شاب واصابة صديقه بإصابات متفرقة، تم انتشال الجثة والمصاب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.